كورونا ينهي حياة رئيس وزراء "إي سواتيني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الأحد، أمبروز ماندفولو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إي سواتيني، آخر ملكية مطلقة في القارة الأفريقية، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان أمبروز دلاميني البالغ 52 عاما يخضع للعلاج في جوهانسبرغ منذ بداية ديسمبر/كانون الأول وبعد أسبوعين من التقاطه العدوى.



وأعلن نائب رئيس الوزراء، ثيمبا ماسوكو، أن دلاميني "توفي ظهر اليوم خلال تلقيه الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب أفريقيا".

وكان دلاميني قد كشف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني إصابته بالفيروس، لكنه قال إن حالته جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض.



وعُين دلاميني رجل الأعمال والوافد حديثا إلى عالم السياسة رئيسا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

لكن صلاحيات هذا المنصب محدودة في إي سواتيني، حيث يسيطر الملك الحالي مسواتي الثالث الذي يتولى السلطة منذ عام 1986 على البرلمان كما أنه يقوم بتعيين جميع الوزراء.

وسجلت إي سواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، أكثر من 6,700 إصابة بفيروس كورونا و127 وفاة بين سكانها البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة.

واتهمت منظمة المجتمع المدني "شبكة التضامن مع سوازيلاند" ومقرها جنوب أفريقيا حكومة إسوانيتي بمنح رئيس الوزراء معاملة خاصة من خلال نقله إلى بلد يتمتع برعاية صحية أفضل.

ووفقا لأرقام للبنك الدولي في عامي 2016 و2017 فإن أكثر من 39 بالمئة من سكان هذه المملكة الصغيرة المغلقة يعيشون تحت خط الفقر.