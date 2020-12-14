شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تنظر اليوم اتفاقيتين بشأن آليات التعاون الجمركى والضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضى، وذلك فى اجتماع مشترك مع هيئتى مكتبى لجنتى الشئون العربية والاقتصادية.

وفى السياق ذاته، تعقد اللجنة اجتماعا آخر بشأن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، على الاتفاق بين الحكومة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والذى جرى توقيعه فى أبو ظبى بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وذلك فى اجتماع مشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون العربية.

يذكر أن مجلس النواب يعقد جلسته الثالثة والأخيرة من دور الانعقاد السادس المنقوص من الفصل التشريعى الأول والذى سينتهى فى 9 يناير المقبل، غدا الثلاثاء، ومن المنتظر أن يقتصر جدول أعمالها على مناقشة عدد من الاتفاقيات، وكان البرلمان الحالى، بدأ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول فى 10 يناير 2016، ولأن مدة المجلس خمس سنوات، فإن مدته تنتهى فى 9 يناير، حيث يبدأ مجلس النواب الجديد بتشكيله الجديد من المنتخبين والمعينين فى الانعقاد بتاريخ لاحق لـ 9 يناير.