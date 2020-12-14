وفاة جون لو كاريه.. "الجاسوس الذي جاء من البرد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي كاتب روايات الجاسوسية البريطاني، ديفيد كورنويل، المعروف باسمه المستعار جون لو كاريه، عن عمر يناهز 89 عاما.

وذاع صيت الكاتب بسبب رواياته المثيرة، التي تطرقت إلى تجارب حياته الحقيقية التي عاشها كجاسوس خلال فترة الحرب الباردة.

ووضعته روايته الثالثة "ذا سباي هو كام فروم ذا كولد" أو " الجاسوس الذي جاء من البرد" على قوائم الكتب الأكثر مبيعا في العالم.

ووصفه وكيل أعماله جوني جيلر بأنه "عملاق بلا منازع في الأدب الإنجليزي. لقد أوضح حقبة الحرب الباردة وقال الحقيقة بلا خوف إلى السلطة خلال العقود التي تلت ذلك".

وقال جيلر إنه فقد "مرشدا وملهما والأهم من ذلك أنه فقد صديقا. لن نرى مثله مرة أخرى".

وتوفي كورنويل نتيجة نوبة قصيرة من الالتهاب الرئوي.

وولد كورنويل عام 1931 في دورست بإنجلترا ودرس في برن بسويسرا وأكسفورد بإنجلترا.

وخدم في المخابرات البريطانية خلال الحرب الباردة وقرر نشر روايته الأولى"كول فور ذا ديد" عام 1961 تحت اسم مستعار.

وترك كورنويل الخدمة فيما بعد ومضى في النهاية لكتابة 25 رواية بما في ذلك "تينكر تايلور سولدر سباي" و "ذا نايت مانجر"، وبعضها تحول إلى أفلام سينمائية.