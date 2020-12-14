شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة عن شخصية محمود عزت أخطر رجل فى الإخوان.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، كواليس جديدة عن شخصية محمود عزت نائب مرشد الجماعة الإرهابية، مرجعا بكاء وعويل جماعة الإخوان على ظهور "عزت" منكسرا خلال محاكمته مؤخرا إلى محاولة لاستعطاف المنظمات الدولية المشبوهة.

ورصد "حبيب" فى تصريحات لـ"الخليج 365" صفات محمود عزت قائلا :" طول عمره عايش فى وضع سرى ولا أحد يعرف تحركاته إطلاقا، كما أن له تأثير على قيادات الإخوان جميعا، وقد كان يدير حكومة الإخوان من خلال محمد مرسى فى عهد الإخوان عام 2012، إذ كان يؤثر بشكل كبير جدا على محمد مرسى العياط".

وتابع قائلا :" محمود عزت رجل يكذب كما يتنفس" موضحا أن مرشد الإخوان مهدى عاكف كان متزوج شقيقة عزت ورغم ذلك كان يشتكى منه كثيرا واحتار فى التعامل معه" مضيفا :" مهدى عاكف كان يقوللى " مش عارف أتعامل مع محمود عزت".

وواصل محمد حبيب قائلا:" محمد بديع قد كلمنى بعدما كان مرشدا وأبلغنى بأن محمود عزت يريد أن يكون الأمين العام للإخوان وقلت له لا" مضيفا :" محمود عزت فعلا أخطر رجل فى الإخوان لأنه يتعامل بسرية شديدة جديدة فضلا عن أنه يتحكم فى تنظيم الإخوان كله على مستوى القطر المصرى من إسكندرية إلى أسوان".

وبالنسبة لعويل الإخوان بعدما ظهر محمود عزت فى المحاكمة مؤخرا، قال "حبيب" :" هذا البكاء 3 ورقات، أو بكاء تمثيل، وهو محاولة لاستعطاف منظمات دولية تعادى الدولة المصرية" مضيفا :" الإخوان منذ 10 سنوات مستخدمة من الخارج وأداء فى أيدى أعداء الدولة".

وقد تلقت الإخوان وانصارها صدمة عنيفة إثر ظهور محمود عزت فى جلسة محاكمته الأولى فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، فبحسب خبراء لم تكن الجماعة تتوقع أن صقر الإخوان سيسقط فى يوم من الأيام لذا فقد تم تداول صوره على نطاق واسع أثناء المحاكمة مصحوبا بتعليقات مختلفة لا علاقة لها بالقضية التى يحاكم فيها عزت.