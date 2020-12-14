مصرع أمين شرطة بطلق ناري عن طريق الخطأ في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي أمين شرطة مصرعه، بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري عن طريق الخطأ، أثناء تأديته الخدمة أمام كنيسة الشهيدة دميانة بقنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع فيصل خليفة رمضان، أمين شرطة، بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري، أثناء تأديته الخدمة أمام كنيسة الشهيدة دميانة بمدينة قنا.

انتقلت قوة أمنية من قيادات مديرية أمن قنا، إلى مقر الواقعة، للبدء في التحريات اللازمة، لكشف ملابسات الواقعة.