استكمال محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تستكمل محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة مستريح الشرقية "عادل.ع"، بتهمة توظيف الأموال. وتجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة بالجلسة الماضية، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه. وكشف "صالح. ع"، أحد ضحايا المستريح، أن المتهم يُحاكم بتهمة توظيف الأموال، وقد تغيب عن الحضور في الجلسة الماضية، وعليه قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم.

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