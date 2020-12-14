إصابة 3 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في اشتباكات مع عناصر البيشمركة شمالي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - أربيل(العراق) - (د ب أ):
أفادت مصادر كردية شمالي العراق بإصابة ثلاثة من مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي إثر اشتباكات اندلعت بين مسلحين وعناصر البيشمركة في إحدى قرى قضاء العمادية /570كم شمال بغداد/.
وقال مصدر من قوات البيشمركة طلب عدم ذكر إسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسلحي حزب العمال الكردستاني هاجموا ليل الأحد/الأثنين نقطة تفتيش لقوات البيشمركة في قرية ديرشي التابعة لقضاء العمادية حيث دارت اشتباكات أدت إلى وقوع خسائر بشرية من الطرفين".
ولم يذكر المصدر تفاصيل الخسائر، مشيرا إلى استمرار التوتر وتبادل إطلاق النيران حتى حتى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.
من جانبه ذكر، متحدث باسم قوات حزب العمال الكردستاني لوسائل الإعلام أن "قوة من البيشمركة هي من قامت بالهجوم على قوات حزب العمال ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مقاتلي الحزب بجروح".
وأكد أن "قوات حزب العمال الكردستاني عازمة على الدفاع عن نفسها ومواقعها".
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