برامج «حزب الله» موجهة لضمان بقائه في لبنان

سيف اليزيد - شادي صلاح الدين (لندن)

حذر معهد بحثي أميركي من الخطوات التي تتخذها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية لتعزيز الفساد المنتشر في لبنان، وعرقلة مقترحات الإصلاح، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير بدائل لبرامج «حزب الله» الذي يعمل على إدارة الأزمة بدلاً من حلها.

وأوضح «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» في تقرير له أنه على الرغم من تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، إلا أن النخبة السياسية في البلاد لن تنفذ الإصلاحات التي وضعها المجتمع الدولي كشرط مسبق لخطة الإنقاذ، لافتاً إلى أن النخبة السياسية الفاسدة تؤمن بأن التغييرات التي حددها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ستعني الانهيار النهائي لطبقتهم السياسية، التي يحمي «حزب الله» فسادها وتعاملاتها التجارية غير القانونية ويشجعها.

كما يمثل ظهور طبقة سياسية أكثر استقلالية تعكس احتجاجات أكتوبر 2019 مصدر قلق خطير للميليشيات وحلفائها في الحكومة، لذلك اختاروا إدارة الأزمة بدلاً من حلها.

وذكر تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه حتى الآن، تجاوزت جهود إدارة الأزمات التي تبذلها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية له بكثير جهود كل حزب سياسي آخر، مستخدماً في ذلك الهيكل العسكري للجماعة، وخبراته في التواصل مع المسؤولين الفاسدين والأمل في حدوث تطور إقليمي على المدى الطويل، وبما اتفاقية نووية جديدة أو شراكة أميركية أوروبية مواتية بشأن لبنان يسمح له بحل أزمته المالية واستعادة القدرة على الوصول إلى العملة الصعبة أو من خلال آليات المساعدة الدولية.

ومع ذلك، حتى لو بدا «حزب الله» في وضع جيد إلى حد ما لمواجهة العاصفة الحالية، فإن الشعب اللبناني بما في ذلك بعض الداعمين له ليسوا كذلك.

ووفقاً لتقرير جديد للبنك الدولي، يعيش نصف السكان تحت خط الفقر، وسينضم إليهم المزيد قريباً إذا توقف البنك المركزي عن دعم الأدوية والوقود والقمح والضروريات الأخرى بعد شهرين من الآن كما هو متوقع.

وقبل الأزمة المالية في خريف 2019، كان «حزب الله» يستخدم بالفعل سيطرته على وزارة الصحة للتنسيق مع الصيدليات في جنوب لبنان ووادي البقاع وضواحي بيروت الجنوبية. والهدف من ذلك تزويد أعضائها وموظفيها بالأدوية بأسعار مخفضة.

لكن منذ ذلك الحين، عانت العديد من الصيدليات من عدم قدرة وزارة الصحة على دفع نفقاتها، ومن ندرة الأدوية التي ظهرت عندما لم يعد المستوردون قادرين على الوصول إلى العملة الصعبة.

إن التحديات التي تواجه «حزب الله» كبيرة وكثيرة، ومنها ما قد تقلب استراتيجيته للخروج من الأزمة المالية في لبنان والتمسك بقاعدة دعمه، من بينها: أولاً: حتى لو كانت المجموعة قادرة على تعويض النقص الوطني من خلال تزويد مؤيديها ببعض الأطعمة والأدوات المنزلية والأدوية من إيران وسوريا، فإن هذه الخطة لا تغطي الاحتياجات الوطنية الملحة الأخرى مثل الكهرباء وخدمة الإنترنت والعلاج والتوظيف.

ثانياً: أدت الأزمة المالية الداخلية لـ«حزب الله» إلى تقليص إمكانية حصوله على العملة الصعبة، مما أجبره على دفع رواتب موظفيه المدنيين بالليرة اللبنانية التي فقدت ما يقرب من 80 % من قيمتها مقارنة بالدولار الأميركي.

يؤدي هذا إلى خلق فجوات مالية واجتماعية خطيرة بين الموظفين العسكريين والمدنيين في الجماعة، بينما يوسع الفجوة أيضاً بين أعضاء حزب الله والمجتمع اللبناني الشيعي.

كما فقد الكثيرون من داعميه وظائفهم أو يتلقون جزءاً يسيراً من رواتبهم، ولم تعد الدولة توفر لهم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي لا يزال عناصر «حزب الله» يتلقونها.