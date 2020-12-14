شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 21 ألف إصابة جديدة و279 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد إن البرازيل سجلت 21825 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة جراء كوفيد -19. وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402.

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