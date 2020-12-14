شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تصيب مسلحا خارج كنيسة في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مسلح النار من على درجات سلم كنيسة سان جون في مدينة نيويورك أمس الأحد، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتصيبه حسبما قالت الشرطة ومصور لرويترز في مكان الحادث.

وقال السارجنت إدوارد رايلي المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك إن المسلح أطلق النار على الشرطة لكن لا يعتقد أن أيا من رجال الشرطة أو المارة أصيبوا في الكنيسة في أبر ويست سايد في مانهاتن.

وأضاف أن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، نُقل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

ووقع إطلاق النار في ساعة متأخرة من بعد الظهر خارج الكاتدرائية التاريخية لأبرشية نيويورك الأسقفية بعد فترة وجيزة من انتهاء أداء جوقة في الهواء الطلق على درجات الكنيسة.

وقال مصور من رويترز كان موجودا في مكان الحادث إن نحو 12 من المارة فقط كانوا موجودين وقت إطلاق النار الذي وقع بعد ما بين 15 و20 دقيقة من تجمع أكثر من 200 شخص للاستماع للجوقة.

وأظهرت صور لرويترز المسلح يرتدي معطفا شتويا أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان ويحمل مسدسا في كل يد كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.