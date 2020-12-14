شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس وزراء إسواتيني متأثرا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو في بيان: "لقد أمر أصحاب الجلالة بإبلاغ الشعب بوفاة رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني الحزينة والمفاجئة. وتوفي دولته بعد ظهر أمس وهو تحت الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب أفريقيا".
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