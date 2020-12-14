شكرا لقرائتكم خبر عن موسى: الإخوان دبروا أمرا بـ «ليل» ضد التوانسة والان نبدء بالتفاصيل

انتقدت النائبة التونسية عبير موسى، الوضعين الأمني والاجتماعي الحاليين في تونس، مطالبة بدولة مدنية مستقلة في تونس. وكشفت عبير موسى، عن جمعيات تمول الإرهاب تتخذ من الدين والعمل الخيري غطاء، مؤكدة أن حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس.

وبحسب ما نقلته «العربية»، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر: الإخوان يستخدمون الدولة التونسية لتمرير اتفاقيات مع القرضاوي، ونرفض اتفاقية الإخوان في تونس مع «اتحاد القرضاوي»، مشيرة إلى أن الإخوان نصبوا خريجي «اتحاد القرضاوي» أئمة في المساجد. وتابعت النائبة التونسية عبير موسى خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبها أمام وزارة الشؤون الدينية بالعاصمة «تونس»: «الإخوان» دبروا أمرا في ليل ضد الشعب التونسي باتفاقهم مع القرضاوي، ووزير الشؤون الدينية في تونس مطالب بإلغاء الاتفاقية.