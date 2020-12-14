شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 968 إصابة بكورونا ومصر 486 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس 968 إصابة جديدة و 58 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 111,361 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,8974 وفاة.

فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 وفاة، مقارنة مع 478 إصابة و21 وفاة السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 121575 حالة من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و 6920 حالة وفاة".