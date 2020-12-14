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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق نار في نيويورك بعد يومين من حادث الدهس الإثنين 14 ديسمبر 2020 الخليج 365 أعلنت شرطة نيويورك الأمريكية، مساء الأحد، عن وقوع إطلاق نار في مدينة مانهاتن.

وقالت الشرطة على حسابها في "تويتر": "يرجى تجنب شارعي 112 الغربي وشارع أمستردام في مانهاتن بسبب وجود إطلاق نار". وأشارت إلى أن "هذه المنطقة تشهد تواجدًا كبيرًا للشرطة وقد يؤدي ذلك إلى تأخير حركة المرور فيها". ولم تعلن الشرطة سبب إطلاق النار حتى الساعة 55: 21 ت.غ. ويأتي الحادث بعد يومين اقتحام سيارة لتجمع يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود مهمة ظهر الجمعة في مانهاتن مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

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