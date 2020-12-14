الأكراد: الأسد يعمّق الأزمة السورية

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في غضون ذلك، أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سورية أمس (الأحد) عودة أكثر من 390 لاجئا سوريا إلى وطنهم من أراضي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال في بيان: تم تسجيل عودة نحو 393 لاجئا (بينهم نساء: 118، وأطفال: 200) إلى سورية من الأراضي اللبنانية عبر نقطتي التفتيش جديدة يابوس وتل كلخ، ولم يتم تسجيل عودة أي من اللاجئين السوريين من الأردن عبر حاجز نصيب. وأضاف أن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية أجرت عمليات مسح لـ1.8 هكتار من الأراضي في دوما بريف دمشق وفي عتمان والنعيم التابعتين لمحافظة درعا، كما تم العثور على 16 مادة متفجرة وتدميرها.
وكانت ألمانيا أعلنت أنها ستسمح مجدداً بعمليات الترحيل إلى سورية اعتباراً من 2021 في حال اعتبروا بعض السوريين أنهم يشكلون تهديداً للأمن الألماني. وقال وزير الدولة في وزارة الداخلية هانس يورغ إنغيلكه «إن الحظر العام على الترحيل إلى سورية ستنتهي مدته في نهاية هذا العام»، مضيفاً: «الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون».
جاء القرار خلال مؤتمر عبر الهاتف بين وزير الداخلية الفيديرالي المحافظ هورست سيهوفر، الذي كثيراً ما طالب بإنهاء حظر الترحيل، ونظرائه الـ16 على مستوى الولايات.
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