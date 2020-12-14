شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..إطلاق نار خارج كنيسة في نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم سماع أصوات إطلاق نار خارج كاتدرائية في مدينة نيويورك، الأحد، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

وأوضحت أن المهاجم أطلق النار أثناء تقديم حفل كورالي بمناسبة عيد الميلاد، على درجات سلم كاتدرائية القديس يوحنا ي مانهاتن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن المهاجم شوهد وهو يطلق النار في محيط الكاتدرائية، قبل أن يلقي ضابطين القبض عليه في مكان الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تواجد مكثف لعناصر شرطة نيويورك بمحيط الكاتدرائية.