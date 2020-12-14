شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف حيوية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. أبرزها ضمان جودة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كهيئة عامة خدمية، لها الشخصية الاعتبارية وموازنة مستقله، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية.

وأقر القانون أن يكون مقر هذه الهيئة الرئيس بمحافظة القاهرة، وأجاز لها إنشاء فروعاً بجميع المحافظات.

ولكن لماذا تم إنشاء هذه الهيئة وأهدافها ؟ نجيب عن ذلك تفصيلا فى ضوء المادة (27) من القانون رقم 2 لسنة 2018:

1- تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.

2- تهدف إلى توكيد الثقة فى جودة مٌخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

3- تعمل على ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

4- تعمل على تنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.

يٌشار إلى أن القانون منح لهيئة الاعتماد والرقابة الحق فى تقاضى مقابل عن إصدار شهادات الاعتماد والتسجيل والخدمات التى تقدمها للغير وفقا لأحكام القانون على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة قيمة هذه المقابل مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة.