​التعليم تدرس نشر مناهج يضمها الامتحان التجريبي لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يدرس نشر المناهج التي تأتي في امتحان التجريبي لأولى ثانوي، تلبية لرغبة أحد أولياء الأمور.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي، ستبدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأضاف شوقي في تصريحات له على جروب "واتس آب" أن امتحان أولى ثانوي تدريبي وليس امتحان بالمعنى الدارج، وليس به درجات، مؤكدًا أنه فرصة للتعرف على شكل الأسئلة الجديدة والتأقلم مع التابلت واختبار الشبكات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرسال"كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسي الخاص ب office 365.

جاء ذلك استعدادًا للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه على من لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني:

https://moe-register.emis.gov.eg

يهدف الامتحان التدريبي إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

اقرأ أيضًا..

- وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إغلاق المدارس: "هنقفلها لو اضطرينا نقعد كلنا في البيت"​