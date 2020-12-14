قراصنة محترفون يسرقون "معلومات خطيرة" من جهات حكومية في الولايات المتحدة 

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن جهات حكومية أميركية تعرّضت لقرصنة إلكترونية من قبل قراصنة محترفين ومدعومين من حكومة أجنبية.



وقالت رويترز نقلا عن مصادرها إن مجموعة قرصنة متطورة ومدعومة من حكومة أجنبية، سرقت معلومات من وزارة الخزانة ووكالة أميركية مسؤولة عن تقرير السياسة بشأن الإنترنت والاتصالات.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت إن حكومة الولايات المتحدة على علم بهذه التقارير، ونتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد ومعالجة أي قضايا محتملة تتعلق بهذا الوضع.



وذكرت الوكالة أن هناك قلقا داخل مجتمع الاستخبارات الأميركية من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة، استخدموا أداة مماثلة لاقتحام وكالات حكومية أخرى، وفقا لـ3 أشخاص مطلعين على الأمر.



وقال أحد المطلعين على الأمر إن الاختراق خطير للغاية لدرجة أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض دعا إلى اجتماع يوم السبت الماضي.

المصدر: رويترز