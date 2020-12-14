بسبب الاشتباك بالأيادي.. المغرب التطواني “يحيل” اللاعب مارتين بينجوا على اللجنة التأديبية

على إثر التصرف المشين الذي صدر عن اللاعب مارتين بينجوا خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق بمركز التكوين يوم الخميس الماضي حيث قام بالتهجم على أحد زملاءه، والذي وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي الذي كان من الممكن أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل أطر الفريق ولاعبيه، فقد قرر المكتب المسير للمغرب التطواني إحالة اللاعب المذكور على اللجنة التأديبية.

وكشف الفريق التطواني، في بلاغ له، انه قام باستفساره كتابة في وقت سابق حيث، مٶكدا ان إدارة الفريق تتوفر على تسجيل فيديو بعد أن قام برمي قميص الفريق أرضا والتفوه بكلمات نابية، وقد اعترف اللاعب في جوابه بما قام به طالبا العذر ومتحججا بأنه كان في حالة غير طبيعية.

وتابع البلاغ “نظرا لكون قميص الفريق هو رمزه الذي لا حق لأحد في تبخيسه فقد كان المكتب قد قرر فرض عقوبة مالية مع العزم على تشديد العقوبة في حالة العود، ونظرا لتمادي هذا اللاعب بعدم احترام مقتضيات النظام الداخلي، فإن اللاعب يعتبر موقوفا إلى حين صدور قرارات اللجنة التأديبية التي ستأخذ بعين الإعتبار جسامة تصرفات اللاعب وحالة العود”.