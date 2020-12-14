من المرتقب، أن تنطلق الجلسة الثالثة من محاكمة المحامي بوعبيد منتصر، يوم غد الاثنين، بالمحكمة الابتدائية في مدينة بن سليمان.

وكانت المحكمة نفسها رفضت في الجلسة السابقة، تمتيع المحامي بوعبيد منتصر، المتهم باحتجاز شرطيين بالسراح المؤقت للمرة الثانية. كما شهدت الجلسة ذاتها، مناوشات بين ممثل النيابة العامة وهيئة دفاع المحامي بوعبيد، لتضطر هيأة الحكم إلى رفع الجلسة أكثر من مرة.

وعلاوة على ذلك، عبرت هيئة دفاع المحامي المذكور، عن استغرابها، من عدم إحضار المحامي وشقيقايه إلى جلسة محاكمته، على الرغم من موافقة المحكمة بإحضاره رفقة المتهمين الآخرين، من السجن المحلي ببن سليمان، إلا أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رفضت إحضار المتهمين إلى جلسة المحاكمة بسبب الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي كوفيد-19.

ويتابع منتصر بوعبيد، وهو محام ينتمي إلى هيأة الدارالبيضاء، بتهم “السكر العلني في الشارع العمومي، بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء مزاولة عمله، فضلا عن احتجاز شرطي..”، وغيرها من التهم، التي ينفيها المحامي المذكور جملة وتفصيلا.

يذكر أن منتصر بوعبيد، رئيس فرع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان في بنسليمان، التي أوضحت ”أنه اعتقل، يوم الجمعة 27 نونبر 2020، من داخل منزله في حدود منتصف الليل رفقة أشقائه”.