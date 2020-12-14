شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف إصابة بكورونا و150 وفاة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية الفرنسية أمس الأحد، إنها سجلت 11533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 وفاة خلال 24 ساعة. وكانت البلاد سجلت أول أمس السبت 13947 إصابة و199 وفاة.‭ ‬

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