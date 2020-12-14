ميسي يُعيد برشلونة الى طريق الانتصارات من بوابة ليفانتي

برشلونة عانى طوال المباراة، وخلال شوط اللقاء الأول لم يتمكن هجوم أصحاب الأرض من هز شباك الضيوف، بسبب صلابة دفاعية من الضفادع وتألق حارس مرمى الضيوف.

وفي الشوط الثاني، حاول هجوم البلوجرانا زيارة شباك الحارس أيتور فيرنانديز، ولكن الإسباني واصل تألقه، ومنع العديد من المحاولات عبر برايثوايت وجريزمان وميسي.



ونجح ميسي في فك شفرة حارس مرمى الضيوف، في الدقيقة 76، بعد تمريرة تلقاها ميسي من على حدود منطقة الجزاء من فرينكي دي يونج، حصل الأرجنتيني على الكرة وتوغل ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك حارس مرمى الضيوف.

هذا الانتصار رفع رصيد برشلونة للنقطة 17، ليصعد النادي الكتالوني إلى المركز الثامن في سلم ترتيب الليجا، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 11 نقطة بالمركز الثامن عشر.

