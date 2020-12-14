ميسي يُعيد برشلونة الى طريق الانتصارات من بوابة ليفانتي

2020-12-13 | 22:45
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عاد فريق برشلونة لطريق الانتصارات من جديد، في مسابقة الدوري الإسباني، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام قادش، بفوز صعب على ليفانتي بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الليجا.
وفي الشوط الثاني، حاول هجوم البلوجرانا زيارة شباك الحارس أيتور فيرنانديز، ولكن الإسباني واصل تألقه، ومنع العديد من المحاولات عبر برايثوايت وجريزمان وميسي.
ونجح ميسي في فك شفرة حارس مرمى الضيوف، في الدقيقة 76، بعد تمريرة تلقاها ميسي من على حدود منطقة الجزاء من فرينكي دي يونج، حصل الأرجنتيني على الكرة وتوغل ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك حارس مرمى الضيوف.
هذا الانتصار رفع رصيد برشلونة للنقطة 17، ليصعد النادي الكتالوني إلى المركز الثامن في سلم ترتيب الليجا، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 11 نقطة بالمركز الثامن عشر.
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