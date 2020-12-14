شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عقوبات تواجه جرائم الشروع فى الجناية أو الجنحة وفقا للمادة 45 من القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الباب الخامس من قانون العقوبات، مفهوم جريمة "الشروع في الجناية أو جنحة"، والعقوبات التي تواجهها، إذ تنص المادة (45) من القانون، على أن الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وتنص المادة (46)، على أن يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

1 - بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

2 - بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

3 - بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

4 - بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

5 - بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .

وتنص المادة (47)، على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.