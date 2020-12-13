اتحاد طنجة “يتفوق” علی الفتح وينفرد بصدارة البطولة

انفرد فريق اتحاد طنجة بصدارة الترتيب العام المٶقت للبطولة الاحترافية عقب تفوقه علی الفتح الرياضي لحساب منافسات الجولة الثالثة من النسخة الحالية للبطولة الاحترافية.

وحقق فارس البوغاز فوزه الثالث علی التوالي، فوق أرضية ملعب مولاي الحسن بواسطة هدف طارق استاتي في الدقيقة 29 من ضربة جزاء.

ورفع الفريق الشمالي رصيده الی 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات متتالية، مستغلا تعادل فريق شباب المحمدية أمام حسنية أكادير، الذي يحتل المركز الثاني رفقة الرجاء والنهضة البركانية.

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