الأمين العام لـ”البام” وهبي مصاب بكورونا

علم “اليوم 24” أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أصيب بفيروس كوفيد 19، ويخضع لبروتوكول علاجي في هذا الصدد.

وليست هناك معلومات حول مصدر إصابته، لكن جرى إبلاغ مخالطيه بإصابته لاتخاذ الاحتياطات الضرورية.

ووهبي نائب في البرلمان، وكان آخر ظهور له في البرلمان الأسبوع الماضي، حيث نجح في نقض مادة في مشروع قانون المالية سعت إلى رفع الضريبة على استيراد مادة البوليتسر، كما شارك في الرحلة الجماعية لزعماء الأحزاب الثماني في البرلمان إلى معبر الكركرات بالصحراء.