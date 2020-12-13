القوات اليمنية المشتركة تفكك خلية تجسس حوثية في الساحل الغربي

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت مصادر في القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، أنها تمكنت من تفكيك ”خلية تجسس“ تابعة لجماعة الحوثيين المتمردة، داخل إحدى تشكيلاتها في الساحل الغربي للبلاد.



وقال الإعلام العسكري، في المقاومة الوطنية التي يقودها العميد، طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، إن ”شعبة الاستخبارات العسكرية، ضبطت 5 يمنيين، جندتهم ميليشيات الحوثيين خلال عمليات منفصلة في الساحل الغربي“.

وأضاف أن الخلية المضبوطة اعترف أفرادها ”بالعمل لصالح ميليشيات الحوثيين، المدعومة من إيران، ونقلوا إليهم معلومات عسكرية عن تحركات قوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة“.

وأشار إلى أن ”بعض أفراد الخلية تمكنوا من زيارة العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين للالتقاء بمسؤوليهم“.

وبحسب المصدر قال أحد الجواسيس، إنه ”تلقى عرضا من قبل صحفي يمني يعمل في قناة الجزيرة القطرية، يدعى جمال المليكي، للظهور في القناة، وانتقاد قوات المقاومة الوطنية، مقابل مبلغ مادي قدره 7 آلاف دولار“.

وقال المصدر إن ”الشخص الذي كان على تواصل مع الجزيرة، تلقى عرض القناة عن طريق والده، وكان يستعد للمغادرة إلى صنعاء، للظهور منها، قبل أن يتم القبض عليه“.

وأضاف أن ”أعضاء الخلية كشفوا خلال اعترافاتهم، التي سينشرها الإعلام العسكري بشكل مرئي في وقت لاحق، طرق تجنيدهم من قبل الحوثيين، والوعود التي تلقوها بالحصول على أموال مقابل نقلهم للمعلومات“.