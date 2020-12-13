البحرين تصدر قراراً بفتح قنصلية في العيون المغربية

الأحد 13 ديسمبر 2020

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، مرسوماً ملكياً يقضي بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.



ودعا المرسوم، الذي بثته الوكالة الرسمية، وزير الخارجية البحريني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله.

وكان العاهل البحريني أبلغ الملك محمد السادس في اتصال هاتفي جرى مؤخراً، قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين.

كما رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتدابير التي أمر بھا نظيره بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربیة، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بھذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسیاب طبیعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.