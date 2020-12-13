شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيس إكس» تطلق قمرا اصطناعيا جديدا والان نبدء بالتفاصيل
وأقلع الصاروخ "فالكون 9" غير المأهول من موقعه في كيب كانافيرال اليوم الأحد، بحسب ما أعلنته الشركة على تويتر، وهي الرحلة السابعة لهذا الصاروخ الذي هبط بسلام عند سفينة الاسترداد.
وقالت سبيس إكس، إنه كان من المقرر في البداية أن تتم عملية الإطلاق أمس السبت، لكنها تأجلت يوما لتوفير وقت لتنفيذ مزيد من الاختبارات.
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