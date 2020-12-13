تعرض موقعا الخزانة والتجارة الامريكيتين الى الاختراق

أفادت وكالة "رويترز"، الأحد، بأن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى.
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن "مجموعة القراصنة المتطورة تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات(NTIA) التابعة لوزارة التجارة، وهي الهيئة المعنية بتحديد سياسات الحكومة في مجال الإنترنت والاتصالات".
وقال أحد الأشخاص إن "خطورة الهجوم السيبراني الناجح تصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض اول أمس السبت".
وأشارت مصادر "رويترز" إلى "وجود مخاوف لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية من خطر أن يستخدم القراصنة أساليب مماثلة لاختراق مؤسسات حكومية أخرى في الولايات المتحدة".
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