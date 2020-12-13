الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قتل 27 شخصا على الأقل جراء هجوم شنه مسلحو جماعة "بوكو حرام" الإرهابية جنوب شرقي النيجر، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول محلي.
وقال المصدر إن المسلحين هاجموا قرية تومور في منطقة ديفا الحدودية مع نيجيريا، مضيفا أن العملية خلفت أيضا سقوط جرحى وفقدان عدد من سكان القرية.
وأكد شهود عيان ومسؤولون محليون وقوع الاعتداء الذي جرى على خلفية انتخابات بلدية ومحلية في النيجر.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا بهجوم لـ "بوكو حرام" جنوب شرقي النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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