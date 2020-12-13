شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن اليوم النتيجة النهائية للبرلمان المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة ”الخليج 365”:

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، بعد انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة للمرحلة الثانية، ومراجعة نتائج اللجان العامة في المحافظات التي أجريت بها جولة الإعادة، ومطابقة الأرقام من واقع محاضر الاقتراع والفرز والحصر العددي.

وتتضمن النتيجة النهائية أسماء المرشحين الفائزين في المئة مقعد المتبقية لعضوية مجلس النواب الجديد، ليرتفع عدد أعضاء برلمان 2020 من المرشحين المنتخبين بالنظام الفردي إلى 283 عضواً، الى جانب 284 عضواً بنظام القوائم، بإجمالي 567 عضواً، فيما يتبقى مقعد وحيد لنظام الفردي، وهو مقعد دائرة دير مواس بالمنيا، وهو المقعد المؤجل منذ الجولة الأولى للمرحلة الأولى للانتخابات، بسبب حكم قضائي.

وبإعلان النتيجة النهائية للانتخابات المصرية، يلتئم مجلس النواب الجديد في انتظار نسبة الخمسة في المئة الذين سيتم تعيينهم بقرار من الرئيس، بما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس، نصفهم على الأقل من النساء.

من جانب آخر، وصف رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري، الانتخابات التي جرت خلال الفترة الأخيرة، بأنها تمت في أجواء من الحياد في ظل إشراف قضائي كامل، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات تؤسس لتجربة ذات مصداقية، وفرت لها الأجهزة المصرية مقومات النجاح.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي: إن بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية، تفقدت في عدد من المحافظات المصرية، 988 لجنة تصويت ومركزاً انتخابياً، منذ انطلاق المسار الانتخابي في أكتوبر الماضي، وحتى وصوله محطته الأخيرة، مشيراً إلى أن الانتخابات اتسمت بمناخ تنافسي وحيادي، بفضل الإشراف القضائي الكامل لكافة جوانب العملية الانتخابية، التي تمت بانضباط وسلاسة وأمان..