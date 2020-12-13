شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدخل في إغلاق جزئي قبل الأعياد لكبح انتشار الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مازالت الدول الغربية تخشى خروج فيروس كورونا عن السيطرة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهي المناسبات التي تتجمع فيه العائلات، ويكثر فيها السفر، وفي خطوة استباقية فرضت ألمانيا قيوداً مشددة تستمر حتى العاشر من يناير المقبل أمام تسارع الموجة الثانية من تفشي الوباء في البلاد، أما في سويسرا فقد طالب مدير مستشفى زيوريخ بفرض تدابير وطنية أكثر صرامة لمواجهة كورونا.

وأعلنت المستشارة الألمانية أن المتاجر غير الضرورية والمدارس والحضانات ستغلق أبوابها اعتباراً من الأربعاء وحتى 10 كانون الثاني/يناير. وأكدت ميركل «إننا مجبرون على التصرف وها نحن نتصرف الآن»، أمام «الارتفاع الكبير بعدد الوفيات» الناجمة عن الفيروس و«الارتفاع المطرد» في عدد الإصابات. وتتضمن الإجراءات إغلاق المتاجر «غير الضرورية» وبموجب القرار الذي اعتمدته الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات المحلية ال16، بينما دعي أصحاب العمل إلى إعطاء الأولوية للعمل من المنزل بقدر الإمكان، أو منح عطل لموظفيهم لثلاثة أسابيع ونصف «بهدف تطبيق مبدأ - سنبقى في المنزل- في كل أنحاء البلاد».

وحذر رئيس مقاطعة بافاريا ماركوس سودير من أن الوباء «خارج عن السيطرة»، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة ووزير المال أولاف شولتز. وسيخضع الألمان بذلك بحكم الأمر الواقع إلى إغلاق جزئي شبيه بما فرض خلال الربيع الماضي. وطلب من الألمان حصر التجمعات بخمسة أشخاص وأن يواصلوا الحذر بين 24 و26 كانون الأول/ديسمبر حيث لن يسمح باللقاءات إلا بين أفراد الأسرة الواحدة.

المستشفيات قلقة جداً

من جانب آخر، طالب مدير مستشفى زيوريخ في سويسرا بفرض تدابير وطنية أكثر صرامة في مواجهة التفشي السريع للوباء في سويسرا، داعياً إلى إغلاق البلاد، وفق ما أفادت صحيفة «سونتاجز تسايتونج» أمس.

ويرى المسؤول السويسري أن بين منتصف كانون الأول/ديسمبر ومنتصف كانون الثاني/يناير، يُفترض أن تكون الحياة في سويسرا متوقفة بشكل كبير، مطالباً بإغلاق المحلات والمطاعم والمتاحف والمنشآت الرياضية، وكذلك منع التزلج وجعل وضع الكمامات إلزامياً. وبحسب الصحيفة، فإن المستشفيات الجامعية الخمسة في بازل وبرن وزيوريخ ولوزان وجنيف وجهت هذا الأسبوع رسالة إلى وزير الصحة للتعبير عن «قلقها الشديد».

إصابات قياسية

سجلت كوريا الجنوبية، التي كانت تُعدّ في وقت سابق نموذجا يحتذى به لمكافحة انتشار الوباء، 1,030 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، وهو رقم قياسي يجسد الصعوبات التي تواجهها سيول لاحتواء الموجة الثالثة من الوباء. لكن عودة التفشي التي رُصدت في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها دفعت بالرئيس مون جاي-ان إلى تقديم اعتذار للشعب عبر فيسبوك لفشل إدارته في احتواء الموجة الأخيرة.

في الأثناء، تجاوزت إيطاليا بريطانيا لتصبح أكثر دولة أوروبية تضرراً على صعيد الوفيات، حيث باتت تسجل 64 ألفاً و36 وفاة، وأكثر من 1,8 مليون إصابة. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيريانزا «أنا قلق بالنسبة لأسبوعي أعياد الميلاد».

وحذر رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو «ينصح بعدم إقامة مآدب غداء تضم عشرات الأشخاص. يجب اعتماد الحذر الشديد وعدم التنقل كثيرا والتنبه جيداً عند لقاء أشخاص من خارج دائرتنا الضيقة».

في فرنسا حيث سجلت حوالى 57 ألف وفاة، ثمة «خطر مرتفع» من تفشي المرض «في الأسابيع المقبلة» على ما نبهت هيئة الصحة العامة فيما أعلنت الحكومة الفرنسية عن تخفيف حذر للإغلاق اعتباراً من 15 كانون الأول/ديسمبر.

(وكالات)