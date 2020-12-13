شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يدمر ثلاثة أبراج للطاقة ويخسر 42 من عناصره بالموصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكدت مصادر عراقية مسؤولة، أمس الأحد، أن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي قاموا بتدمير ثلاثة أبراج لنقل الطاقة بين راوه والقائم بمحافظة الأنباز، فيما أعلن المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول، أن القوات العراقية قتلت 42 عنصرا من تنظيم «داعش» في عملية «السيل الجارف» بمنطقة عين الجحش جنوبي مدينة لموصل في شمال البلاد، وكشف جهاز مكافحة الإرهاب أنه تمكن من القبض على 250 «داعشياً» خلال ستة أشهر.

وقال قائمقام قضاء القائم أحمد الدليمي: إن «داعش دمر ثلاثة أبراج لنقل الطاقة بين راوه والقائم (360 كم غرب الرمادي)». وأضاف: إن «التدمير تم بواسطة سحب كل برج بآليّة وسقوطه على الأرض»، في حين اعتقلت قوة أمنية قيادياً سابقاً في «سرايا الخراساني» التابعة للحشد الشعبي في بغداد.

من جانب آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، أن مفارزها تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ب‍بغداد، مشيرة إلى أنهما كانا يعملان ضمن ما يسمى (مفارز أبو ليث الأنصاري) تحت كنى ( أبو حاتم، وأبو عناد) المشتركة، وأنهما نفذا عمليات إعدام طالت مواطنين أبرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى. كما اشتراكا بعمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية وتهجير المواطنين خلال سيطرة «داعش» على المحافظة.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، أن «قيادة جهاز مكافحة الإرهاب شرعت، بناء على توجيهات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بإعداد استراتيجية لمكافحة الفكر المتطرف، والعصابات الإرهابية، وقد بدأت بالشروع بتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال القيام بعمليات نوعية وخاطفة وسريعة، تستهدف الأماكن التي تتواجد فيها العناصر الإرهابية، خاصة في محافظات ديالى، وصلاح الدين، وكركوك، وكذلك غرب الأنبار، وفي مناطق حزام بغداد». وأكد أن «عدد العمليات الأمنية التي نفذها الجهاز خلال الأشهر الستة الماضية بلغت أكثر من 150 عملية أسفرت عن القبض على 250 إرهابياً من مستويات قيادية عليا، وقتل أكثر من 50 إرهابياً، في عمليات طالت أماكن تواجدهم في مناطق صحراوية، وجبلية ذات تضاريس قاسية جداً». وذكر أن «أغلب هذه العمليات كانت تستند لاعترافات إرهابيين، تم إلقاء القبض عليهم في أوقات سابقة».

إلى ذلك، أعلن مصدر في الحشد الشعبي بأن قوة أمنية اعتقلت صباح أمس الأحد قيادياً سابقاً في الحشد الشعبي داخل العاصمة بغداد.

وقال المصدر لٰ«روسيا اليوم»، إن «قوة أمنية اعتقلت القيادي السابق في الحشد الشعبي، حامد الجزائري، وسط بغداد. وأضاف: إن القوة التي اعتقلت الجزائري تابعة للحشد الشعبي. وحامد الجزائري، كان في السابق نائب قائد «سرايا الخرساني»، وآمر اللواء 18 في الحشد الشعبي، وقد أعفي من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي.