شكرا لقرائتكم خبر عن الهاربة من ستالين.. منزل جديد لأشهر امرأة وحيدة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

يُبنى منزل جديد للروسية أجافينا ليكوفا، في جبال سيبيريا الروسية، التي فرت مع عائلتها من الاضطهاد عام 1936 في عهد جوزيف ستالين الرئيس الثاني للاتحاد السوفييتي سابقاً. وتُعد الناجي الوحيد من عائلتها، بعد اختباء دام 40 عاماً قبل العثور على العائلة عام 1976 من قبل جيولوجيين سوفييت شاهدوا المنزل من الجو، حيث عاشت الأسرة أسلوباً شبيهاً بفلاحين من القرن الثامن عشر في الغابات طوال حياتها، وانقطعت عن متابعة ومعرفة أخبار كل ما يحيط بها من أحداث منذ فرارها. وتعتبر ليكوفا شخصية مشهورة ومهمة في روسيا وتتم معاملتها على أنها رمز روسي وطني.

وتبرعت شركة مقاولات ببناء المسكن الجديد ل«أشهر امرأة وحيدة في العالم»،

كما تلقبها مواقع التواصل، بسبب مخاوف على صحتها، وضعف مناعتها ضد الأمراض، وحتى تتمكن من العيش بالقرب من جيرانها في جبال سايان. ومن المقرر الانتهاء من بنائه خلال أيام.

ويتكون المنزل من طابق واحد، ويمكن فكه وتركيبه مرة أخرى وهو قيد الإنشاء ويمنحها مزيداً من الحماية من برد يصل إلى 50 درجة تحت الصفر هذا الشتاء.

وقال ألكسندر بوف، مسؤول الرحلات إلى موقع ليكوفا في غابات سيبيريا: نولي اهتماماً كبيراً بأجافيا ونخشى إصابتها بكوفيد-19، حيث تواجه يوتيوبر روسية تهمة انتهاك المعايير الأخلاقية وقواعد إجراءات السلامة وعدم تطبيق القانون بأخذ تصريح لزيارة أجافينا وحضنها بعد استئجار طائرة هليكوبتر وإجراء مقابلة معها منذ عدة شهور.

وقال فيكتور نيبومناشي، مدير محمية خاكاسكي الطبيعية: سيكون المنزل الجديد معزولاً عن العالم، تنفيذاً لرغبة ليكوفا، مع إجراءات أكثر سلامة ضد العدوى والأمراض.