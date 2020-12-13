«ديوا» تفوز بجائزة دبي للتنمية في فئتها الذهبية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:الخليج

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) للمرة الثانية بجائزة دبي للتنمية البشرية في فئتها الذهبية (القطاع الحكومي) للعام 2020، تقديراً لجهودها الفعّالة للاستثمار في كوادرها البشرية وتحقيق أعلى درجات التميز والكفاءة.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بالفوز بهذه الجائزة المرموقة التي تأتي ثمرة التزام الهيئة المتواصل بتهيئة مختلف الظروف وتوفير كافة العوامل والإمكانات التي من شأنها تعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الموظفين ورفع مستوى الإنتاجية والولاء الوظيفي.

وأضاف: «نحرص على دعم وتطوير كوادرنا البشرية والفنية للحصول على أفضل أداء ممكن ولضمان أعلى مستويات الاحترافية والكفاءة في الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا، ونعمل على تعزيز التوطين في مختلف القطاعات، ولدينا استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني الدولة لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أو من الخريجين الجدد».

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