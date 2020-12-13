شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الوطن يطلق جولة جديدة مـن مبــادرة «المبــرمــج الإمــاراتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق الوطن وبدعم من شركة الدار العقارية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق جولة جديدة من المرحلة المتوسطة لمبادرة «المبرمج الإماراتي»، وذلك بمشاركة 200 طالب وطالبة ممن اجتازوا المرحلة الأساسية بتفوق وتميزوا في مسابقات البرمجة التابعة لوزارة التربية والتعليم؛ حيث يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمهارات متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وتقام هذه المرحلة من المبادرة افتراضياً على مدار أسبوعين، وذلك في الفترة من، أمس الأحد، وحتى 24 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة المتفوقين من خريجي المرحلة الابتدائية من المبرمج الإماراتي من دبي والشارقة وأم القيوين، كما يشارك فيها أيضاً ولأول مرة 60 طالباً وطالبة تم ترشيحهم من قبل وزارة التربية والتعليم .

وقال أحمد محمود فكري مدير عام الصندوق بالإنابة: «تعكس مرحلة الذكاء الاصطناعي من البرنامج حرصنا على المساهمة في تبني المواهب الوطنية وتنمية الطاقات البشرية وإكسابها المعرفة والمهارات الإبداعية الضرورية التي تمكنها من إتقان لغة البرمجة في مرحلة عمرية مبكرة لتكون النواة الأساسية للارتقاء بالقدرات الوطنية بهذا المجال الحيوي والمهم الذي يشكل ركيزة رئيسية لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بترسيخ المكانة العالمية والعلمية للدولة في المستقبل». (وام )

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