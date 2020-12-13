شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق حافلة صغيرة دون إصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أخمدت فرقة إطفاء من مركز إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، حريقاً في حافلة صغيرة تابعة لإحدى الشركات وذلك في مركز المدينة.

وقال العميد محمد عبد الله الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني إن غرفة العمليات استقبلت بلاغاً عن احتراق حافلة صغيرة في قلب المدينة بالقرب من دوار السفينة.

وأضاف أن فرقة إطفاء انتقلت من مركز الإدارة للموقع المذكور واستخدم أفرادها المياه والرغوة «الفوم» في إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع خسائر على الصعيد البشري وتم تسليمه لجهات الاختصاص بشرطة رأس الخيمة لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية.

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