الأردن.. 30 حالة وفاة و2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد عن تسجيل 30 حالة وفاة و2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 259,614 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي إلى 3365.

وقالت إن عدد الحالات النشطة بلغ حاليا 37,782 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 112 حالة، فيما

غادرت 83 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 71.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 71 مليونا و704 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46.9 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و605 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.