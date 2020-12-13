الولايات المتحدة تتوقع تلقيح 100 مليون شخص ضد كورونا في الربع الأول من 2021

قال كبير مستشاري الولايات المتحدة لجهود لقاحات كوفيد -19، الأحد، إن الولايات المتحدة تتوقع تحصين 100 مليون شخص بلقاح فيروس كورونا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021.

وقال الدكتور منصف السلاوي كبير مستشاري عملية "Warp Speed" الأمريكية في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، يوم الأحد: "سنقوم بتحصين 100 مليون شخص بحلول الربع الأول من عام 2021".

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في تحصين 40 مليون شخص هذا

الشهر و50 مليون إلى 80 مليون آخرين في يناير.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أنها ستبدأ اليوم توزيع لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا في أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 71.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات

وصل إلى 71 مليونا و704 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46.9 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و605 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.