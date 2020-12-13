هولندا..إصابات فيروس تسجل 10 آلاف حالة خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات السلطات الصحية في هولندا يوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 10 آلاف حالة تقريبا خلال 24 ساعة الماضية وذلك في أكبر قفزة منذ نهاية أكتوبر.

وتعتبر هذه الزيادة استمرارا لاتجاه صعودي على مدار سبعة أيام.

وتشير الزيادة إلى أن تأثير إجراءات العزل الجزئي التي فرضت في 13 أكتوبر آخذ في التراجع.

وعقدت الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا يوم الأحد

لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 71.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 71 مليونا و704 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46.9 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و605 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.