مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله في عدة دول

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 1.819 حقيبة شتوية تتضمن البطانيات والسترات، والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية، للأسر والأفراد الأكثر احتياجا في باكستان. وجرى توزيع 810 حقائب في منطقة شانقلا و 1.009 حقائب في منطقة شترال، استفاد من إجمالي التوزيع 10.914 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 22.550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.

ووزع المركز كذلك، 531 حقيبة شتوية في مدينة بحرين بمنطقة سوات الباكستانية، استفاد منها 3.186 فردا. وتتضمن الحقائب العديد من الملابس المتنوعة بمقاسات مختلفة إضافة إلى البطانيات التي تلبي احتياجات الأسر والأفراد خلال فصل الشتاء.

توزيع التمور

وزع المركز 2.500 كرتون تمور للنازحين والفئات الأشد ضعفا في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 2.500 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

برامج متنوعة للمرأة

نفذ المركز كذلك، عددا من البرامج والأنشطة المتنوعة ضمن مشروع «بذرة أمان» استفاد منه معيلات أسر الأيتام والنساء في محافظات عدن، ومأرب، والساحل الغربي، لتوعيتهن بأهمية التكاتف لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وكيفية حمايتهن وتوفير حياة كريمة لهن، وذلك تزامنًا مع «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة». وتخللت الأنشطة التي حملت شعار «السلامة والكرامة من أجل واقع أفضل» نبذة تعريفية عن القضايا والصعوبات، التي تواجهه الأمهات ومجتمع المرأه عمومًا، إضافة إلى استعراض بعض القصص والسير الذاتية لشخصيات نسائية ناجحة حول العالم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة، لصالح المرأة في اليمن، من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهن وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر، وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني.

ويأتي مشروع «بذرة أمان» تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات، وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

حملة طبية

كما أطلق المركز حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة المكلا بمشاركة عدد من أطباء القلب بالمملكة، وذلك ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الأول 28 عملية جراحية، منها 23 قسطرة قلب و 5 عمليات قلب مفتوح دون حدوث مضاعفات.

ويهدف برنامج «نبض السعودية» إلى عمل مايقارب 2.940 جراحة في مجالي القلب المفتوح والقسطرة، يستفيد منها الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.