حمدوك يناقش في إثيوبيا حل أزمة اللاجئين

وأفاد مكتب حمدوك أن الوفد الذي يرافقه مؤلف من وزير الخارجية المكلف، ومدير جهاز المخابرات العامة، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الاستخبارات العسكرية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أمر مطلع الشهر الماضي بشن عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في شمال إثيوبيا، ردًا على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الإثيوبي على حد قوله، ومنذ ذلك الحين تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان.
وبلغ عددهم وفق الأمم المتحدة نحو خمسين ألف لاجئ، يعيشون حاليًا في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيجراي، ويعاني الفارون من نقص في المواد الغذائية والخدمات الصحية، ويقع إقليم تيجراي الإثيوبي على الحدود مع ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين.
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