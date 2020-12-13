إغلاق أكبر مصفاة إيرانية بعد نشوب حريق مجهول المصدر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية ،الأحد، عن نشوب حريق ضخم جنوب غرب إيران بعد تسرب نفطي، ولم يتم احتواء الحريق ومازالت جهود فرق الإطفاء عاجزة للوصول إلى مصدر التسرب.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن خوسرو كياني مسؤول الطوارئ في جنوب غرب إيران، حيث شب الحريق، قوله “لم يتم احتواء الحريق. دخانه مزعج لكنه لم يتسبب في إصابة أحد بأذى، ولم تصل النيران إلى بيوت السكان”.

وأوضح كياني أن النفط تسرب إلى واد يصعب الوصول له ولا يمكن لمعدات الإطفاء الوصول له.

وقالت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية إن فرق الإصلاح أغلقت خط أنابيب مارون الذي يغذي مصفاة أصفهان ثاني أكبر مصفاة إيرانية بطاقة تقدر بنحو 375 ألف برميل يوميا.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق شب بعد انفجار في خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى ثاني أكبر مصفاة في البلاد، اليوم الأحد.

ويقول محللون إن البنية التحتية النفطية المتقادمة في إيران بحاجة إلى إعادة تأهيل منذ فترة طويلة بينما تتأخر خطط التجديد بسبب العقوبات الغربية والبيروقراطية المحلية.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة في وسائل الإعلام المحلية حريقا هائلا في خط الأنابيب وتسرب كمية كبيرة من النفط في نهر سرخون.

ومن المرجح أن تهالك 90 % من خط أنابيب مارون – أصفهان كان السبب وراء وقوع الحادث، حسبما أوردت وكالة إيسنا الإيرانية نقلا عن إدارة الأزمات بمحافظة جهار محال وبختياري.