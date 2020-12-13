الأمم المتحدة تدعو للتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم وإنهاء معاناة شعب اليمن والحُديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

دعت الامم المتحدة، الأحد، طرفي اتفاق ستوكهولم (الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي)، إلى “التنفيذ الكامل للاتفاق وإنهاء معاناة شعب اليمن والحُديدة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار الجنرال أباهيجيت جوها، في مناسبة الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق.

و أشار جوها وهو ثالث رئيس للبعثة الأممية بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يتضمن وقفا لإطلاق، وإعادة نشر القوات بعيدا عن الموانئ الحيوية، إلى أنه رغم “إحراز تقدم مهم، إلا أن التحديات مستمرة، بما في ذلك أعمال العنف التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي تقوض روح اتفاق الحُديدة”.

وأضاف: “من الأهمية بمكان أن يجدد الطرفان التزامهما باتفاق الحُديدة، ويفيان به، لتحقيق ما اتفقا عليه في ستوكهولم قبل عامين ووضع حد لمعاناة أهالي الحُديدة واليمن”.

وأشار البيان إلى إحراز تقدمٍ مهم، مستدركا وجود “تحديات مستمرة، بما في ذلك أعمال العنف التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي تقوض روح اتفاق الحُديدة”.

وبحسب البيان الأممي، فإن اتفاق ستوكهولم يُمثل خروجاً من مأزق الحرب التي وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف “في الوقت نفسه، أعطت الاتفاقية الأمل. وأصبحت الآليات المشتركة التي تم إنشاؤها في إطار الاتفاقية هي المنتديات الوحيدة في البلد التي يلتقي فيها أطراف النزاع وجهاً لوجه لمناقشة التطورات على الأرض ومعالجتها بشكل منتظم. وأصبح الحوار ممكناً وابتعدت الحُديدة عن حافة الكارثة”.