شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق وزارة الخزانة الأمريكية وسرقة بيانات خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تعرضت وزارة الخزانة الأمريكية تعرضت لهجوم سيبراني من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أجنبية، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، مساء اليوم الأحد.
وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأنهم على علم بأنباء سرقة بيانات خطيرة من وزارة الخزانة ويتخذون الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
ولم تذكر وكالة “رويترز” أي تفاصيل عن طبيعة اختراق وزارة الخزانة الأمريكية، أو الدولة المسؤولة عن الهجوم السيبراني.
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