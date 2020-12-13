شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة قدمت مشروعات قوانين تدعم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ندوة "حقوق الانسان.. رؤية شاملة بجريدة الجمهورية"، بدعوة من عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، في بيان عن الوزارة اليوم، أن موضوع حقوق الإنسان من الأهمية بمكان، بحيث صار حديث الساعة بوصفه من أهم الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري الذي هو بدوره من أولويات القيادة السياسية.

وتابع: "قد تأكدت أهمية موضوع حقوق الإنسان خلال السنوات العشر الأخيرة، سيما في ضوء محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول من خلاله، وبات بذلك ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات الخاصة بالأمن القومي المصري" .

وأضاف الوزير، أن وزارة شئون المجالس النيابية قد تشرفت بالمشاركة الفعالة في هذا الملف من خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي المقدم لآلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الانسان في مارس 2018 ومناقشته، ومناقشة التقرير الوطني أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بدورتها الرقمية (46) في يونيو 2019، وإعداد التقرير الوطني بشأن مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية وتقرير الحقوق المدنية والسياسية وتقرير المراجعة الدورية الشاملة.

واستطرد: "استمراراً لدور الوزارة في هذا الملف فإنها تسخر كل إمكانياتها الفنية لصالح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان التي تترأسها وزارة الخارجية بموجب عضوية الوزارة في تلك اللجنة حتي تتمكن من استكمال ما بدأته الوزارة في هذا الصدد، كما شمل إسهام الوزارة في هذا الشأن المشاركة في الرد علي المراسلات والشكاوي التي ترد من الآليات الأممية المتعددة فضلاً عما يرد من اللجان التعاهدية المختصة والإعداد لمناقشة تقارير مصر الدولية أمام تلك اللجان والمشاركة في إعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان".

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص علي متابعة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وما يدرج بجدول أعمال اجتماعاتها من موضوعات بوصفها ممثلة الحكومة الدائمة أمام مجلس النواب للاستجابة إلي كل ما يصدر عن المجلس من توصيات واقتراحات تتعلق بملف حقوق الانسان.

وأوضح أن مفهوم حقوق الإنسان ليس قاصراً علي الحقوق المدنية والسياسية فقط إنما يشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الحكومة قد حرصت علي تقديم العديد من مشروعات القوانين التي جاوزت المائتين سواء كمشروعات قوانين جديدة أو تعديلات لمشروعات قائمة جميعها تغطي حقوق الإنسان من جوانبه الخمس ومنها قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون حماية البيانات الشخصية والزراعة العضوية وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، وأن جميع هذه القوانين تعبر عن اتساع رؤية الحكومة وشمولها لكافة حقوق .

وحضر الندوة التي قام الإعلامي نشأت الديهي بإدارتها، كل من الدكتور أسامة العبد ــ رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسفير إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة.