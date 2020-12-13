وفاة والدة المعتقل محمد الحاكي ومطالب بتمكينه من الوداع الأخير

توفيت والدة محمد الحاكي، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض مزمن.

والدة المتعقل الحاكي كانت طريحة الفراش منذ مدة بسبب معاناتها مع المرض، قبل أن تفارق الحياة، بعد زوال اليوم الأحد.

وكان محمد الحاكي، المحكوم ب15 سجنا نافذا، على خلفية “حراك الريف”، والقابع بسجن طنجة2، تمكن من زيارة والدته قبل أسابيع، بعد سماح المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بذلك.

ودعا بعض النشطاء المندوبية نفسها بتمكين محمد الحاكي بتوديع والدته الوداع الأخير، والمشاركة في جنازتها.

