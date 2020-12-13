التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2012 بكورونا.. نصفها في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2012 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 711 حالة جديدة، منها 509 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 306 حالة، من بينها 84 حالة بسلا. وبجهة سوس ماسة، سجلت 233 حالة، منها 93 حالة بأكادير. وبجهة الشمال، سجلت 342 حالة، منها 102 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 138 حالة، منها 102 حالة بمراكش. وبجهة سجلت 96 حالة بفاس مكناس، و75 حالة بكلميم واد نون، و65 حالة بجهة الشرق، و62 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و60 بجهة درعة تافلالت، و28 بجهة بني ملال خنيفرة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 15 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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