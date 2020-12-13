بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تصل إلى تونس

وصلت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، على الساعة 11 وعشر دقائق لمطار تونس قرطاج الدولي، بعد رحلة امتدت لساعتين انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.

وسيخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في هذه الاقصائيات أربع مباريات الأولى ضد المنتخب الجزائري على أن يواجه منتخب تونس في اللقاء الثاني، ليقابل منتخب ليبيا في المقابلة الثالثة، على أن يختتم المنافسة بمواجهة منتخب مصر.

وسيتأهل إلى دورة موريتانيا صاحب المركزين الأول والثاني من هذه التصفيات.